Помогите отгадать математический термин или понятие 1 Несгораемая,кругленькая,контрольная 2 Выигрышный,городской,однозначный 3 Веселое, логическое,общеупотребительное 4 Заднее,случайное,целое 5 Логическая,шахматная,заковыристая
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Помогите отгадать математический термин или понятие 1 Несгораемая,кругленькая,контрольная 2 Выигрышный,городской,однозначный 3 Веселое, логическое,общеупотребительное 4 Заднее,случайное,целое 5 Логическая,шахматная,заковыристая
Ответ(ы):
Гость:
1 сумма 3 число 4 число 5 фигура
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