Как правильно пишется честно или чесно
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Как правильно пишется честно или чесно
Ответ(ы):
Гость:
Честно. Проверочное слово ЧЕСТЬ.
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