Как назвать чел.с которым общаешься и понимаешь его сущьность ??? Помогите пожалу??ста друзья)))
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Как назвать чел.с которым общаешься и понимаешь его сущьность ??? Помогите пожалу??ста друзья)))
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Гость:
Друг но я сомневаюсь...
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