Как назыаются самые известные территории междуречья? проверка даю 15

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Как назыаются самые известные территории междуречья? проверка даю 15
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вавилон,Ассирия, Аккад, Мидия, Великая Армения, Элам.
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