Как называется первая и вторая славянские азбуки

Литература
Как называется первая и вторая славянские азбуки
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Первая Кириллица, а вторую не помню!
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