Слово медведь словарное слово слог ведь буква Д и Ь они стоят вместе можно ли подч??ркнуть их 2 чертами если стоят они вместе??

Русский язык

Слово медведь словарное слово слог ведь буква Д и Ь они стоят вместе можно ли подч??ркнуть их 2 чертами если стоят они вместе??

Автор: Гость