Слово медведь словарное слово слог ведь буква Д и Ь они стоят вместе можно ли подч??ркнуть их 2 чертами если стоят они вместе??
Русский язык
Слово медведь словарное слово слог ведь буква Д и Ь они стоят вместе можно ли подч??ркнуть их 2 чертами если стоят они вместе??
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нет, это даже не слог
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Українська мова
Русский язык
Спишите, вставляя пропущенные буквы. Подберите проверочные слова. Образец: дешёвых - дешеветь. Веч...рка, ж...ваный, ж..лоб, ж...лтый, ж...лудь, ж....
Русский язык