Спишите, вставляя пропущенные буквы. Подберите проверочные слова. Образец: дешёвых - дешеветь. Веч...рка, ж...ваный, ж..лоб, ж...лтый, ж...лудь, ж...рнов, ж...сткит, зач...Т, печ...нка, поз...чина,прич...ска, пч...лка, пш...нка...
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Спишите, вставляя пропущенные буквы. Подберите проверочные слова. Образец: дешёвых - дешеветь. Веч...рка, ж...ваный, ж..лоб, ж...лтый, ж...лудь, ж...рнов, ж...сткит, зач...Т, печ...нка, поз...чина,прич...ска, пч...лка, пш...нка, расчёска, реш...тка, сч...Т, уч...ба, уч...Т, ч...лка, ч...рствый, ч...рточка, ш...пот, щ...лка, щётка.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вот первые 5 : ё, ё, е, е, е.
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