Как называется река,о которой идёт речь? из какого озера она вытекает? Какой вид устья у реки? эта река несёт религиозное название. Она является пограничной рекой вытекает из озера и заканчивается эстуарием. на ней часто бывают...
География
Как называется река,о которой идёт речь? из какого озера она вытекает? Какой вид устья у реки? эта река несёт религиозное название. Она является пограничной рекой вытекает из озера и заканчивается эстуарием. на ней часто бывают морские приливы . русло реки называют озером тысячи островов. по разным подсчотам в ресле реки находится не то и все 1800 островов.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ответ. - река Святого Лаврентия (Канада-США) - вытекает из озера "Онтарио" - устье называют озером Тысячи островов, так как ширина устья от 80 до 130 км.
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