Как называется река,о которой идёт речь? из какого озера она вытекает? Какой вид устья у реки? эта река несёт религиозное название. Она является пограничной рекой вытекает из озера и заканчивается эстуарием. на ней часто бывают...

География

Как называется река,о которой идёт речь? из какого озера она вытекает? Какой вид устья у реки? эта река несёт религиозное название. Она является пограничной рекой вытекает из озера и заканчивается эстуарием. на ней часто бывают морские приливы . русло реки называют озером тысячи островов. по разным подсчотам в ресле реки находится не то и все 1800 островов.

Автор: Гость