Напишите пожалуйста рассказ на тему мы вответе кого приручили чтоб там были и при??астные и деепричастные обороты
Русский язык
Напишите пожалуйста рассказ на тему мы вответе кого приручили чтоб там были и при??астные и деепричастные обороты
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Перебегая дорогу, встретил я маленького котёнка, замёрзшего на холоде. Думая, что он чей - то, что он потерялся, я расклеил объявления, сразу после которого мне позвонили.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Помогите пожалуйста решить задачу!!!какое число надо увеличить на разность чисел 40 и 10 чтобы получилось 65??
Физика
.Какой из перечисленных примеров можно отнести к проявлению явления электризации? А)движение воздушных слоёв атмосферы В)натирание металличес...
Математика
Электрички выехали одновременно с конечных станций через 2 часа они встретились и продолжили движение каждый в своем направлении скорость 1 электри...