Помогите пожалуйста решить задачу!!!какое число надо увеличить на разность чисел 40 и 10 чтобы получилось 65??

Математика

Помогите пожалуйста решить задачу!!!какое число надо увеличить на разность чисел 40 и 10 чтобы получилось 65??

Автор: Гость