Помогите пожалуйста решить задачу!!!какое число надо увеличить на разность чисел 40 и 10 чтобы получилось 65??
Математика
Помогите пожалуйста решить задачу!!!какое число надо увеличить на разность чисел 40 и 10 чтобы получилось 65??
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
X+(40-10)=65 x+30=65 x=65-30 x=35
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