Подчеркнуть слова,называющие предметы:песня,льдина,пищат,солнечный,день,,далекий,смотрит,линейка,травяной ,садовник,речка,пушистый
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Подчеркнуть слова,называющие предметы:песня,льдина,пищат,солнечный,день,,далекий,смотрит,линейка,травяной ,садовник,речка,пушистый
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Песня,льдина,день,линейка,садовник,речка.
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