Как называется высокий женский голос? Помогите пожалуйста

Музыка
Как называется высокий женский голос? Помогите пожалуйста
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сопрано................
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