Как называют стих который использовали в былинах? 1-былинный 2-древнерусский 3-сказовый 4-фольклорный

Литература

Как называют стих который использовали в былинах? 1-былинный 2-древнерусский 3-сказовый 4-фольклорный

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