Как называют стих который использовали в былинах? 1-былинный 2-древнерусский 3-сказовый 4-фольклорный
Литература
Как называют стих который использовали в былинах? 1-былинный 2-древнерусский 3-сказовый 4-фольклорный
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Стих который использовали в былинах-древнерусский (2)
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