Найдите сумму всех натуральных чисел, которые делятся на 9 и не превосходят 400? по??огите пожалуйста!)

Математика

Найдите сумму всех натуральных чисел, которые делятся на 9 и не превосходят 400? по??огите пожалуйста!)

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