Найдите сумму всех натуральных чисел, которые делятся на 9 и не превосходят 400? по??огите пожалуйста!)

Математика
Найдите сумму всех натуральных чисел, которые делятся на 9 и не превосходят 400? по??огите пожалуйста!)
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Гость:
9+18+27+36+45+54+63+72+81+90+99+108+117+126+135+144+153+162+171+180+189+198+207+216+225+234+243+252+261+270+279+288+297+306+315+324+333+342+351+360+369+378+387+396=8910
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