Для нагревания на спиртовке 300 г воды в железном стакане теплоемкостью 42 Дж/К от 18 ??о 68 градусов Цельсия было сожжено 7 г. спирта. Определить коэффициент полезного действия спиртовки.
Физика
Для нагревания на спиртовке 300 г воды в железном стакане теплоемкостью 42 Дж/К от 18 ??о 68 градусов Цельсия было сожжено 7 г. спирта. Определить коэффициент полезного действия спиртовки.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано: Си m=300г. 0,3кг t1=18°C t2=68°C C=42. 4200дж\кг g=29*10в7 степени ŋ-? Решение: Q1=2,9*10в7степени *0,007=203000дж Q2=4200*0,3*50=63000дж ŋ=Q2\Q1*100= 63000\203000*100=32 Ответ: 32
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