Для нагревания на спиртовке 300 г воды в железном стакане теплоемкостью 42 Дж/К от 18 ??о 68 градусов Цельсия было сожжено 7 г. спирта. Определить коэффициент полезного действия спиртовки.

Физика

Для нагревания на спиртовке 300 г воды в железном стакане теплоемкостью 42 Дж/К от 18 ??о 68 градусов Цельсия было сожжено 7 г. спирта. Определить коэффициент полезного действия спиртовки.

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