Как называются группа родственных растений в потомстве которых ярко выражены определённые иcпользуемые человеком признаками?

Окружающий мир
Как называются группа родственных растений в потомстве которых ярко выражены определённые иcпользуемые человеком признаками?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
 эта группа растений называется сорт
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