Как определить число валентных электронов в электронных оболочках атомов химиче??ких элементов главных подгрупп
Химия
Как определить число валентных электронов в электронных оболочках атомов химиче??ких элементов главных подгрупп
Ответ(ы) на вопрос:
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число валентных электронов в электронных оболочках атомов химических элементов главных подгрупп равно номеру группы в ПСХЭ
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