Как опытом доказать что нагревание поверхности зависит от угла падения солнечного луча? Но,без солнца
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Как опытом доказать что нагревание поверхности зависит от угла падения солнечного луча? Но,без солнца
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это просто когда наступает день солнце нагревает землю также и ночью только ночью земля остывает
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