Запишите,используя десятичные дроби,150кг800г в центнерах

Математика
Запишите,используя десятичные дроби,150кг800г в центнерах
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
150кг это 0,0015 800г это 0,008
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