Отвечая на вопросы, начинающиеся со слов в скобках, допиши эти фразы так, чтобы они звучали правдиво. 1)I usually get up (when?)
Английский язык
Отвечая на вопросы, начинающиеся со слов в скобках, допиши эти фразы так, чтобы они звучали правдиво. 1)I usually get up (when?)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
I usually get up at 7 o'clock in the morning.
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