Отвечая на вопросы, начинающиеся со слов в скобках, допиши эти фразы так, чтобы они звучали правдиво. 1)I usually get up (when?)

Английский язык

Отвечая на вопросы, начинающиеся со слов в скобках, допиши эти фразы так, чтобы они звучали правдиво. 1)I usually get up (when?)

Автор: Гость