Как отмерить верёвку длиной 3м 20 см из мотка, длина которого 4 м, с помощью ленейки длинной 40 см

Математика

Как отмерить верёвку длиной 3м 20 см из мотка, длина которого 4 м, с помощью ленейки длинной 40 см

Автор: Гость