Как отмерить верёвку длиной 3м 20 см из мотка, длина которого 4 м, с помощью ленейки длинной 40 см
Математика
Как отмерить верёвку длиной 3м 20 см из мотка, длина которого 4 м, с помощью ленейки длинной 40 см
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4м-3м 20см=80 см 80/40=2 т.е 2 раза измерить линейкой и отрезать, получится 3м 20 см
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