Как переводится слово chance на русском

Английский язык
Как переводится слово chance на русском
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Шанс-перевод слова chance
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