Перевести продолжение текста на английский. Эти котята уже подросли, им пять лет. ?? Муська у нас появилась, когда у нее умерли хозяева. Они были нашими соседями. Когда кошке стало нечего есть, она пришла к нам и так и осталась...

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Перевести продолжение текста на английский. Эти котята уже подросли, им пять лет. ?? Муська у нас появилась, когда у нее умерли хозяева. Они были нашими соседями. Когда кошке стало нечего есть, она пришла к нам и так и осталась. Теперь живет вместе с нашими кошками. Живут они дружно. Только Кузя иногда на нее злится. Муся живет у нас уже три года, но Кузя так и не привык к ней. А вообще Кузя добрый.

Автор: Гость