Сочинение на тему оживи домашние предметы

Гость: Гость:

Каждый раз проходя мимо книжной полки мы не смотрим на книги, если они нам не нужны. Но что бы было если бы книги ожили…. Ночью ты слышишь шум и не воспринемаешь его всерьез. А вполе возможно что книги уже ожили и рассматривают квартиру. Они бродят по «лабиринту» вещей в доме. Вполне возможно что некоторые книги что- то сронили. Книги рассматривают холодильник как гору, а обычный стол как произведение искусства. Много чег не видели книжки. Вот и вернулись они на свою полку. и книги стали обычным украшением книжных поолок. Как то раз я пошел домой после зашел к себе домой и там стали происходить странные вещи.Стали летать мои игрушки и говорить я был сильно напуган они мне рассказывали всякие истории что я с ними там играл когда кого купили из игрушек.Игрушек у меня было очень много они все летали по комнате.Они создали что та такое типо портала и мы отправились в страну как они мне всё говорили страна «Цветов и рпавда в этой стране было очень много цветов разных видов.В этой стране было полно таких игрушек как моих они ходили,бегали,летали и что всё пели.Мои игрушки стали проводить для меня экскрусиию мне понравилось прошло ещё немного времени.Я оказался у себя дома я проснулся значит мне всё это приснилось это был сон сказал я печально.Но зато сон был просто классный