3. Надпишите названия морей,омывающих Египет. 4. Найдите две столицы Египетского ц??рства и надпишите их названия. 6. Проведите путь по воде из города Фивы в Красное море. 8. Обведите границы Египетского царства около 1500 года...
История
3. Надпишите названия морей,омывающих Египет. 4. Найдите две столицы Египетского ц??рства и надпишите их названия. 6. Проведите путь по воде из города Фивы в Красное море. 8. Обведите границы Египетского царства около 1500 года до нашей эры. Вопросы указаны цифрой.... А сами вопросы только слева Это история контурные карты 5 класс
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Гость:
Вроде вот это если чё пишите
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