3. Надпишите названия морей,омывающих Египет. 4. Найдите две столицы Египетского ц??рства и надпишите их названия. 6. Проведите путь по воде из города Фивы в Красное море. 8. Обведите границы Египетского царства около 1500 года...

История

3. Надпишите названия морей,омывающих Египет. 4. Найдите две столицы Египетского ц??рства и надпишите их названия. 6. Проведите путь по воде из города Фивы в Красное море. 8. Обведите границы Египетского царства около 1500 года до нашей эры. Вопросы указаны цифрой.... А сами вопросы только слева Это история контурные карты 5 класс

Автор: Гость