Информация предназначенная в форме пригодной для обработки компьютером называется
Информатика
Информация предназначенная в форме пригодной для обработки компьютером называется
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