Как пешать эти тупые дроби. Плиз скажите.

Гость: Гость:

Через пропорцию можешь. А) 720 ---> 5/9 Х ------> 1-5/9=4/9 Откуда х = 720 * 4/9 : 5/9 = 720 * 4/9 * 9:5= сокращаем девятки и пятерки = 144 * 4 = 576 км Б) здесь уже 720 не 5/9 пути а весь путь, то есть в пропорции этой цифре будет соответствовать 1 720 ------> 1 Х ---------> 5/9 Откуда х = 720 * 5/9 = 80 * 5= 400 км