По своему значению наречия деляться на разряды

Русский язык
По своему значению наречия деляться на разряды
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Обстоятельственные:  Образ действия; место; причина; цель; меры и степени; время. Определительные: Качественные; количественные; сравнение.
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