Как пишется это слово осени?К осени кончается лагерная жизнь
Русский язык
Как пишется это слово осени?К осени кончается лагерная жизнь
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Так и пишется к осени. потому что это 3 склонение
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