Одинакова ли роль близких родственников и пленников (мать и дядя)? Заранее спасибо.
Обществознание
Одинакова ли роль близких родственников и пленников (мать и дядя)? Заранее спасибо.
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Гость:
Да - да-да конечно! я считаю так
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