Как пишется привет и как дела и пока

Физика
Как пишется привет и как дела и пока
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Привет. Как дела. Пока.
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