Как по анлийски будет слова шорты, рубашка, брюки, кофта, свитер, шляпа

Английский язык
Как по анлийски будет слова шорты, рубашка, брюки, кофта, свитер, шляпа
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Shorts, shirt, trousers, jacket, sweater, hat
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