Как по анлийски будет слова шорты, рубашка, брюки, кофта, свитер, шляпа
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Как по анлийски будет слова шорты, рубашка, брюки, кофта, свитер, шляпа
Ответ(ы):
Гость:
Shorts, shirt, trousers, jacket, sweater, hat
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