Как подсолнух приспособился в нашем климоте

Другие предметы
Как подсолнух приспособился в нашем климоте
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Для подсолнуха нужен солнечных свет и подив дождём , летом в России это есть.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Среднее арифметическое десяти последовательных результатов измерения равно -2. Н??йдите восьмой по счету результат, если известно, что результаты о...
Ответить
Другие предметы
Зимние игры народов РФ, их правила
Ответить
Математика
На школьном дворе работали 7 мальчиков и 3 девочки двое детей закончили работу ско??ько детей осталось работать Объясните как рассуждали Оля Юля и ...
Ответить
Алгебра
Найди значение y, соответствующее значению x=0 для линейного уравнения 10x+5y−25=0.
Ответить
Английский язык
Написать письмо другу на английском о том как я отпраздновал рождество
Ответить