Как подсолнух приспособился в нашем климоте
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Как подсолнух приспособился в нашем климоте
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Для подсолнуха нужен солнечных свет и подив дождём , летом в России это есть.
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