Как получить дистиллированную воду

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Сделать дистиллированную воду очень легко; для ее получения существует несколько методов. Дистиллируя воду, вы удаляете из нее минералы и химические соединения. Дистиллированную воду получают для разных целей; она может использоваться для питья, полива растений, заполнения увлажнителей воздуха, утюгов, аквариумов и т.д.