Как помогает замкнутое жизненое пространство герасима понять драматизм его судь??ы

Литература
Как помогает замкнутое жизненое пространство герасима понять драматизм его судь??ы
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
но рассказ про то что там гирасим любил одну женщину.и про то что одна барыня сказала чтобы Герасим убил свою собачку му му
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