Как помогает замкнутое жизненое пространство герасима понять драматизм его судь??ы
Литература
Как помогает замкнутое жизненое пространство герасима понять драматизм его судь??ы
Ответ(ы):
Гость:
но рассказ про то что там гирасим любил одну женщину.и про то что одна барыня сказала чтобы Герасим убил свою собачку му му
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
В результате циклического процесса газом совершена работа А = 100Дж, при этом холод??льнику было передано количество теплоты |Q2| = 400 Дж. Определ...
Русский язык
Русский язык
Ответьте мне пожалуйста на вопрос Новые города, посёлки.площади,улицы нередко называют именами учёных,путешественников,писателей,героев и т.д. Встр...