Как понять: увелечение растояния от солнца
География
Как понять: увелечение растояния от солнца
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Чем планета ближе к Солнцу, тем она теплее.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Помогите пожалуйста!!! 1)(у-164)+308=500 2)(801-b)-224=368 3)972-(у-504)=284 4)643-(581-b)=292 5)3128-(m+425)=1509
Английский язык
Русский язык
Разобрать слова по составу слова: увлекаться, удивительный, замечательный, недоразумение, предатель, разъединить, Россия, выразительный, объяснить,...
Русский язык