Как понять: увелечение растояния от солнца

География
Как понять: увелечение растояния от солнца
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Чем планета ближе к Солнцу, тем она теплее.
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