Как правильно писать слово ночной

Русский язык
Как правильно писать слово ночной
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ночной - проверочное слово ночь
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Разобрать предложения по составу: яркий свет слепит глаза. Свет Ярок.
Ответить
Русский язык
№2 помогите! Там нужно указать номер предложения в которых есть причастные обороты!
Ответить
Русский язык
Напиши маленькую пейзажную зарисовку на тему „осень “ попробуй описать картину ??рироды с помощью семи предложений . Три из них должны быть сложным...
Ответить
Русский язык
Помогите сделать синтаксический разбор предложения: " Лебедь летел высоко над этой неизвестно куда ведущий протокой, летел медленно, торжественно."
Ответить
Математика
Помогите плиз %153 .....
Ответить