Помогите плиз %153 .....

Математика
Помогите плиз %153 .....
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 160(s первого)+140(s второго)=300 2)1км= 1000м 3)1000-300=700м стало расстояние Ответ:700
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