Магнитный поток, пронизывающий замкнутый проводящий контур, равномерно уменьшае??ся в течение 0,5 с от 0,3 до 0,18 Вб. Определите ЭДС индукции, возникающие в контуре. С подробным решением пожалуйста

Физика

Магнитный поток, пронизывающий замкнутый проводящий контур, равномерно уменьшае??ся в течение 0,5 с от 0,3 до 0,18 Вб. Определите ЭДС индукции, возникающие в контуре. С подробным решением пожалуйста

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