Магнитный поток, пронизывающий замкнутый проводящий контур, равномерно уменьшае??ся в течение 0,5 с от 0,3 до 0,18 Вб. Определите ЭДС индукции, возникающие в контуре. С подробным решением пожалуйста
Физика
Магнитный поток, пронизывающий замкнутый проводящий контур, равномерно уменьшае??ся в течение 0,5 с от 0,3 до 0,18 Вб. Определите ЭДС индукции, возникающие в контуре. С подробным решением пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Δt = 0,5 с Ф₁ = 0,3 Вб Ф₂ = 0,18 Вб Ei - ? Запишем закон электромагнитной индукции Ei = - ΔФ / Δt = - (Ф₂ - Ф₁) / Δt = - (0,18 Вб - 0,3 Вб) / 0,5 с = - (- 0,12 Вб) / 0,5 с = 0,24 В
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