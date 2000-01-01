Cообщение на тему "Герб города Севастополь".
Обществознание
Cообщение на тему "Герб города Севастополь".
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Герб города представляет собой скошенный справа геральдический щит французской формы с отношением ширины к высоте как 8 к 9. В правой верхней стороне герба на серебряном (светло-сером) поле изображена медаль "Золотая звезда", учрежденная Постановлением Центрального Исполнительного Комитета Союза ССР 1 августа 1939 года. На левой нижней стороне герба на лазоревом (голубом) поле изображен силуэт памятника Затопленным кораблям серебряного (светло-серого) цвета (вид с берега бухты). Композиционно объединяет два поля лавровая ветвь золотистого цвета, символизирующая славу защитников Севастополя. Щит имеет внешнюю кайму золотистого цвета. Утвержден решением городского Совета Севастополя №518 от 21 апреля 2000 года.
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