Помогите сделать синтаксический разбор предложения: " Лебедь летел высоко над этой неизвестно куда ведущий протокой, летел медленно, торжественно."
Русский язык
Помогите сделать синтаксический разбор предложения: " Лебедь летел высоко над этой неизвестно куда ведущий протокой, летел медленно, торжественно."
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Гость:
(Повествовательное,невосклиц.,двусост., прост.,с однород. членами)
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