Помогите сделать синтаксический разбор предложения: " Лебедь летел высоко над этой неизвестно куда ведущий протокой, летел медленно, торжественно."

Русский язык

Помогите сделать синтаксический разбор предложения: " Лебедь летел высоко над этой неизвестно куда ведущий протокой, летел медленно, торжественно."

Автор: Гость