№2 помогите! Там нужно указать номер предложения в которых есть причастные обороты!

Русский язык
№2 помогите! Там нужно указать номер предложения в которых есть причастные обороты!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1,3,5,8,11 (причастия отвечают на вопросы прилагательных и несут значение действия: бегущий-какой, от глагола бежать)
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