Напиши маленькую пейзажную зарисовку на тему „осень “ попробуй описать картину ??рироды с помощью семи предложений . Три из них должны быть сложными
Русский язык
Напиши маленькую пейзажную зарисовку на тему „осень “ попробуй описать картину ??рироды с помощью семи предложений . Три из них должны быть сложными
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Осень самое красивое время года. Когда идёшь по улице так спокойно, так чудесно. Листья кружат, и кажется что они танцуют. Всё разноцветное. Всё как в сказке. И прийдёт на смену этому чудесному времени года зима. И будет зимой всё белое.
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