Разобрать предложения по составу: яркий свет слепит глаза. Свет Ярок.
Русский язык
Разобрать предложения по составу: яркий свет слепит глаза. Свет Ярок.
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Главные члены: свет слепит свет(какой?) яркий- это определение, слепит(что ?) глаза- это дополнение
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