Как правильно подставить?

Английский язык
Как правильно подставить?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Was, was,the,was, is, is its
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