Как природа и климат влияет на вид деятельности
История
Как природа и климат влияет на вид деятельности
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Гость:
Если ты живёшь в горах(на склоне),то будет проблематично заниматься земледелием,остаётся скотоводство и то какого-нибудь рогатого скота(овцы,бараны,козлы и т.д.) В субтропиках люди занимаются выращиванием цветов,а также овощей и ягод,которые в других условиях расти не могут(кокос,банан,оливки и многие другие)
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