Как природа и климат влияет на вид деятельности

Гость: Гость:

Если ты живёшь в горах(на склоне),то будет проблематично заниматься земледелием,остаётся скотоводство и то какого-нибудь рогатого скота(овцы,бараны,козлы и т.д.) В субтропиках люди занимаются выращиванием цветов,а также овощей и ягод,которые в других условиях расти не могут(кокос,банан,оливки и многие другие)