Решите задачю 2-4-9+90

Математика
Решите задачю 2-4-9+90
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Гость:
1) 2-4= -2 2) -2 - -9= -11 3) -11+90=79 Ответ: 79
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