Лыжник, спускаясь равноускоренно со склона длинной L, развивает максимальную скорость V за время t . Его средняя скорость при этом равна Vср. С каким ускорение движется лыжник ? его начальная скорость равна нулю ( L,м-?,V,м/c-?...
Физика
Лыжник, спускаясь равноускоренно со склона длинной L, развивает максимальную скорость V за время t . Его средняя скорость при этом равна Vср. С каким ускорение движется лыжник ? его начальная скорость равна нулю ( L,м-?,V,м/c-?,t,с-70,Vcр,м/c-4 )
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
L=Vср*t=4*70=280 м L=V*t/2 V=2*L/t=2*280/70=8 м/с a=(V-V0)/t=(8-0)/70=0,114 м/с2
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