Лыжник, спускаясь равноускоренно со склона длинной L, развивает максимальную скорость V за время t . Его средняя скорость при этом равна Vср. С каким ускорение движется лыжник ? его начальная скорость равна нулю ( L,м-?,V,м/c-?...

Физика

Лыжник, спускаясь равноускоренно со склона длинной L, развивает максимальную скорость V за время t . Его средняя скорость при этом равна Vср. С каким ускорение движется лыжник ? его начальная скорость равна нулю ( L,м-?,V,м/c-?,t,с-70,Vcр,м/c-4 )

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