Как происходит опиление у растений?
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Как происходит опиление у растений?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Опыле́ние растений — этап полового размножения семенных растений, процесс переноса пыльцы с пыльника на рыльце пестика (у покрытосеменных) или на семяпочку (у голосеменных). При этом тычинки — мужские органы, а пестик (семяпочка) — женский, и из него при удачном оплодотворении может развиться семя. Ок
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