Подготовься к списыванию текста.Определи,какие орфограммы и способы их проверки ??ужно вспомнить перед записью текста и запиши его.
Русский язык
Подготовься к списыванию текста.Определи,какие орфограммы и способы их проверки ??ужно вспомнить перед записью текста и запиши его.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В зависимости какой текст и какие орфограммы в нем содежатся. Чаще всего присутствуют безударные гласные в корне слова, ( например: домашний - дом), не с глаголом, парные согласные (г/к, д/т, з/с, в/ф, б/п) Например дуб ( могут написать дуп) хотя проверочное слово дубовый здесь отчётливо слышится б
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