Подготовься к списыванию текста.Определи,какие орфограммы и способы их проверки ??ужно вспомнить перед записью текста и запиши его.

Гость: Гость:

В зависимости какой текст и какие орфограммы в нем содежатся. Чаще всего присутствуют безударные гласные в корне слова, ( например: домашний - дом), не с глаголом, парные согласные (г/к, д/т, з/с, в/ф, б/п) Например дуб ( могут написать дуп) хотя проверочное слово дубовый здесь отчётливо слышится б